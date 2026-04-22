Nella zona di Padova, un uomo è stato interrogato per più di dieci ore in Questura in relazione all’omicidio di un 48enne di Selvazzano, ucciso con più di quindici coltellate tra domenica e lunedì. Il sospettato, presente da solo all’interrogatorio, è stato ascoltato dagli investigatori nelle ultime ore. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

PADOVA - C’è un sospettato per l’omicidio di Marco Cossi, il 48enne di Selvazzano, alle porte di Padova, ucciso tra domenica e lunedì con oltre quindici coltellate inferte all’addome, alle braccia, al torace e al volto. A finire al centro delle indagini della squadra mobile è un uomo che ieri è stato interrogato per dieci ore negli uffici della Questura. Ma c’è di più, perché il sospettato si sarebbe presentato da solo alla polizia di Stato per raccontare la propria versione dei fatti. Una ricostruzione ora al centro delle nuove indagini della Scientifica: ieri infatti gli agenti sono tornati in via Isonzo, nel boschetto nel quale Marco Cossi è stato trovato agonizzante ed è poi morto tra le braccia dei soccorritori.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso con 15 coltellate, il sospettato da solo in Questura: l'interrogatorio durato oltre 10 ore

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C'è un sospetto per l'omicidio di Marco Cossi, originario di Latisana, assassinato a coltellate in una zona vicina all'aeroporto di Padova. x.com