Nuova metro regionale | la sfida per salvare i vecchi binari campani
Una proposta mira a riqualificare i binari ormai in disuso lungo la linea Napoli-Bari, con l’intenzione di realizzare una metropolitana superficiale nella regione campana. La proposta, avanzata da un esponente politico, suggerisce di sfruttare i tracciati esistenti per migliorare il trasporto locale. La Regione Campania sta valutando questa idea, che prevede interventi sui vecchi binari per creare un collegamento più efficiente e accessibile.
? Cosa sapere Errico propone alla Regione Campania una metropolitana superficiale sulla vecchia linea Napoli-Bari.. Il progetto punta a collegare i centri locali evitando l'isolamento delle aree interne.. Il consigliere regionale Errico ha inviato una nota formale all’assessore ai Trasporti, Casillo, per trasformare la dismissione della vecchia linea ferroviaria Napoli–Bari in un progetto di mobilità leggera per i centri campani. L’attivazione del nuovo sistema ad alta velocità tra Napoli e Bari segna un punto di svolta per lo sviluppo del Mezzogiorno, ma porta con sé una gestione delicata delle infrastrutture preesistenti. La proposta avanzata da Errico punta a evitare che i vecchi binari si trasformino in ferite di abbandono o zone di degrado nelle aree interne della Campania.🔗 Leggi su Ameve.eu
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