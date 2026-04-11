F1 a Madrid | Red Bull sfida i binari della metro in uno stunt folle

Durante un evento a Madrid, una monoposto della scuderia Red Bull è stata ripresa mentre si muoveva lungo i binari della metropolitana. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori e ha suscitato commenti tra gli appassionati, molti dei quali hanno reagito con ironia alla scena. La ripresa è stata condivisa sui social media, generando diverse reazioni tra gli utenti.

Una monoposto della scuderia Red Bull è stata ripresa mentre scivolava lungo i binari della metropolitana di Madrid, scatenando una pioggia di commenti tra gli appassionati che hanno reagito con ironia alla bizzarra scena. L’imprevedibile manovra promozionale avviene in vista del debutto del circuito MadRing nel calendario della Formula 1, trasformando la capitale spagnola nel palcoscenico di uno degli stunt più insoliti condotti dal team di Milton Keynes. L’impatto mediatico di un’azione fuori dagli schemi. Le immagini catturate questa settimana hanno immediatamente invaso i social media, mostrando l’auto da corsa in movimento sulle rotaie del trasporto ferroviario madrileno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1 a Madrid: Red Bull sfida i binari della metro in uno stunt folle Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: sfida Ferrari-Red Bull nella FP1, Mercedes e McLaren inseguono Red Bull stupisce in F1: la guidabilità della RB20 lascia senza parole i rivaliIl primo test pre-stagionale di Formula 1 a Sakhir non svela immediatamente i valori reali dei pacchetti propulsivi, ma offre segnali concreti su...