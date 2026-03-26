A Napoli è stata inaugurata una nuova stazione della metropolitana situata in via Nuova Agnano, in vista della prossima America’s Cup. Il progetto, promosso da RFI, include anche un intervento di riqualificazione per l’area di Bagnoli e mira a collegare il campo di regata con il sistema di trasporto urbano. La stazione rappresenta un'infrastruttura strategica per l’evento internazionale.

America's Cup: pronta la nuova stazione metro di via Nuova Agnano a Napoli. Scopri il progetto RFI per collegare il campo di regata e riqualificare Bagnoli. La preparazione per la prossima America's Cup entra nel vivo con la presentazione del progetto della nuova stazione della Linea 2 della metropolitana di Napoli. L'infrastruttura, ideata da RFI, sorgerà in via Nuova Agnano, a brevissima distanza dall'accesso al parco di Bagnoli. La fermata è stata concepita strategicamente per facilitare l'afflusso di spettatori e addetti ai lavori verso la linea di costa, dove saranno posizionate le basi logistiche e le aree di allenamento dei team impegnati nella celebre sfida per il "Trofeo delle Cento Ghinee". 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - America’s Cup: a Napoli nasce la nuova stazione metro per la sfida dei mari

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