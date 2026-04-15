Nella notte, all’interno di un campo rom situato in una zona di Roma, è scoppiata una violenta lite tra diverse famiglie che ha portato all’incendio di alcune baracche. Durante gli scontri, una donna e un poliziotto sono stati investiti e sono rimasti feriti. Circa cento persone sono state evacuate per motivi di sicurezza. La situazione è rimasta sotto controllo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Tre baracche incendiate, una donna e un poliziotto investiti, cento evacuati. Notte di caos nella baraccopoli di via dei Gordiani Un inferno vero e proprio che è divampato al culmine di una lite tra famiglie rivali. Il bilancio finale ha portato all’arresto di quattro persone, che sono state accerchiate dagli altri abitanti del campo e hanno rischiato il linciaggio. Dal sogno dell’integrazione all’inferno delle batterie di ladri. Il tracollo del campo rom di via dei Gordiani Le fiamme che si sono alzate in cielo: uomini, donne e bambini che scappavano ovunque. Un pandemonio che ha alzato i propri decibel poco dopo le 2 di martedì 14 aprile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, c’è stata una violenta discussione tra gruppi familiari rivali.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, follia al campo rom: lite tra famiglie, baracche incendiate, poliziotto ferito

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