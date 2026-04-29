Nuova inchiesta svizzera sulla gestione dei soccorsi a Crans Montana L' Italia parte civil

La procura del Cantone del Vallese sta conducendo una nuova inchiesta riguardante la gestione dei soccorsi nell’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. L’indagine si concentra sugli interventi effettuati al locale Le Constellation, dopo che le autorità svizzere hanno avviato approfondimenti sulla risposta ai soccorsi. Contestualmente, l’Italia ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento.

AGI - Nuovi sviluppi nelle indagini in Svizzera sul rogo di Capodanno. La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage a Crans-Montana, ha aperto una nuova inchiesta sulla gestione dei soccorsi al Le Constellation. A riferirlo è stato lo studio legale Ventimiglia in una nota. Nuova inchiesta in Svizzera . "La Procura del Cantone Vallese ci ha comunicato che, a seguito della denuncia e delle istanze da noi presentate nelle settimane scorse, è stato avviato un secondo e specifico procedimento penale volto ad accertare eventuali responsabilità dell' Ocvs (l' Organisation cantonale valaisanne des secours ) nella gestione dei soccorsi...🔗 Leggi su Agi.it

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L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Crans-Montana, le fatture riaprono lo scontro con Roma; Crans-Montana, i documenti trasmessi alla procura sono stati in parte oscurati; Nomi oscurati nei documenti trasmessi alla procura: nuovo colpo di scena nell'inchiesta su Crans-Montana; Crans-Montana, scontro tra Italia e Svizzera sulle spese sanitarie e nuove prove sull’incendio.

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La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella g - facebook.com facebook

L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com