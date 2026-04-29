In Svizzera, le autorità del Cantone del Vallese hanno avviato una nuova inchiesta riguardante la gestione dei soccorsi nell'ambito del rogo di Capodanno a Crans-Montana. La procura ha aperto un'indagine specifica sulla risposta delle squadre di emergenza presso il locale Le Constellation. Questa decisione arriva a seguito delle indagini precedenti sulla strage verificatasi in quella zona.

AGI - Nuovi sviluppi nelle indagini in Svizzera sul rogo di Capodanno. La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage a Crans-Montana, ha aperto una nuova inchiesta sulla gestione dei soccorsi al Le Constellation. A riferirlo è stato lo studio legale Ventimiglia in una nota. Nuova inchiesta in Svizzera . "La Procura del Cantone Vallese ci ha comunicato che, a seguito della denuncia e delle istanze da noi presentate nelle settimane scorse, è stato avviato un secondo e specifico procedimento penale volto ad accertare eventuali responsabilità dell' Ocvs (l' Organisation cantonale valaisanne des secours ) nella gestione dei soccorsi...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans Montana: nuova inchiesta in Svizzera sulla gestione dei soccorsi

L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi

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