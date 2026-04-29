Nuova Golf | il ritorno della leggenda MK4 salva Volkswagen

Volkswagen ha presentato la nona generazione della Golf, nota anche come MK4, che utilizza due diverse piattaforme per i motori tradizionali e quelli elettrici. La vettura rappresenta il ritorno di un modello iconico e prevede diverse novità tecniche rispetto alle versioni precedenti. La produzione è stata annunciata, senza ulteriori dettagli sui tempi di commercializzazione o sulle caratteristiche specifiche delle versioni.

? Cosa sapere Volkswagen sviluppa la nona generazione di Golf con doppia piattaforma per motori termici ed elettrici.. Il progetto mira a rilanciare le vendite globali del marchio tedesco tramite standard qualitativi MK4.. Wolfsburg punta tutto sul rilancio della sua icona storica con la nona generazione della Golf, puntando a recuperare il prestigio perduto attraverso un design che richiama la leggendaria MK4 e una flessibilità tecnica che rispetta le scelte dei consumatori. Il marchio tedesco affronta una fase di profonda trasformazione dopo un periodo caratterizzato da vendite in calo e una perdita di terreno nelle quote di mercato, situazioni che hanno finito per deludere anche i clienti più fedeli.🔗 Leggi su Ameve.eu

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