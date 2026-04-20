Nel 2026 si parla già della nona generazione della Volkswagen Golf, che dovrebbe essere presentata tra il 2027 e il 2028. Questa nuova versione segnerà un cambiamento importante per il modello, già al centro di molte anticipazioni. La Golf 8, aggiornata con un restyling recente, continuerà comunque a essere in circolazione mentre si prepara il debutto della prossima generazione. Le informazioni ufficiali sui dettagli tecnici e sul design non sono ancora state divulgate.

La Volkswagen Golf 9 rappresenta un momento di rottura storica per il marchio di Wolfsburg. Sebbene siamo nel 2026 e la Golf 8 (recentemente aggiornata con il restyling 8.5) sia ancora il punto di riferimento nelle concessionarie, i piani per la nona generazione sono ormai delineati. Ecco tutto quello che sappiamo su tempi, tecnologia e design. Quando arriva. La tabella di marcia ufficiale e le recenti indiscrezioni indicano un debutto diviso in due fasi: Presentazione: I primi teaser ufficiali sono stati rilasciati a marzo 2026, mostrando la silhouette della vettura.. Lancio sul mercato: L’inizio della produzione è previsto tra il 2027 e il 2028, con una commercializzazione a pieno regime entro il 2029-2030.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Volkswagen Golf 9: la vedremo nel 2027-2028

New Volkswagen Golf GTI Edition 50 2026

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