Il gruppo consiliare “Nuova Cusano” ha presentato al Sindaco di Cusano Mutri una segnalazione riguardante il crescente problema del randagismo canino. La comunicazione, datata 26 aprile 2026, è firmata dal capogruppo e dai consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo. La questione riguarda l’aumento di cani vaganti nel territorio e le possibili soluzioni da adottare.

Tempo di lettura: 2 minuti In data 26042026 il gruppo consiliare “Nuova Cusano”, rappresentato dal capogruppo Marino Di Muzio e dai Consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato al Sindaco di Cusano Mutri una nuova SegnalazioneProposta (n. 38) sulle persistenti criticità dei servizi bancari e sui disagi presso l’Ufficio Postale. Nel documento, i Consiglieri evidenziano il perdurare dei disagi presso la sede mobile dell’Ufficio Postale, dove, negli ultimi giorni, a causa del forte vento e del maltempo, numerosi cittadini sono stati costretti ad attendere all’esterno della struttura, senza adeguate coperture e posti a sedere, con notevoli difficoltà soprattutto per anziani e soggetti fragili.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuova Cusano: “Cresce la preoccupazione dei cittadini per il randagismo canino”

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