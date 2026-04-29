Nuova Cusano | Cresce la preoccupazione dei cittadini per il randagismo canino
Il gruppo consiliare “Nuova Cusano” ha presentato al Sindaco di Cusano Mutri una segnalazione riguardante il crescente problema del randagismo canino. La comunicazione, datata 26 aprile 2026, è firmata dal capogruppo e dai consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo. La questione riguarda l’aumento di cani vaganti nel territorio e le possibili soluzioni da adottare.
Tempo di lettura: 2 minuti In data 26042026 il gruppo consiliare “Nuova Cusano”, rappresentato dal capogruppo Marino Di Muzio e dai Consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, ha presentato al Sindaco di Cusano Mutri una nuova SegnalazioneProposta (n. 38) sulle persistenti criticità dei servizi bancari e sui disagi presso l’Ufficio Postale. Nel documento, i Consiglieri evidenziano il perdurare dei disagi presso la sede mobile dell’Ufficio Postale, dove, negli ultimi giorni, a causa del forte vento e del maltempo, numerosi cittadini sono stati costretti ad attendere all’esterno della struttura, senza adeguate coperture e posti a sedere, con notevoli difficoltà soprattutto per anziani e soggetti fragili.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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