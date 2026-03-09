NoCargoParma cresce la preoccupazione per l’aumento dei voli sopra le case

A Parma, cresce la preoccupazione tra i residenti per l’aumento dei voli che sorvolano le zone residenziali vicino all’aeroporto. La questione sta riacutizzando il dibattito pubblico tra cittadini e autorità locali, che si confrontano sulla frequenza e sull’impatto di questi passaggi aerei. La discussione si concentra principalmente sulle ripercussioni quotidiane di questa situazione sulle case e sulla qualità della vita delle persone.

Cittadini e residenti segnalano il passaggio sempre più frequente di aerei sopra le abitazioni e vicino alla scuola Anna Frank: al centro del dibattito rumore, sicurezza e sviluppo dello scalo Torna al centro del dibattito cittadino la questione dei voli sopra i quartieri vicini all'Aeroporto di Parma. Il comitato NoCargoParma si fa portavoce del dissenso di alcuni cittadini che segnalano una crescente preoccupazione legata al passaggio degli aerei sopra le abitazioni e in prossimità di strutture sensibili. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano aeromobili in fase di decollo o atterraggio sopra le case della zona. In uno degli scatti si vede chiaramente anche la vicinanza con la Scuola Anna Frank, elemento che alimenta i timori di alcuni residenti.