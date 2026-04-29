In un edificio dedicato a eventi e incontri, si svolge ora anche la cerimonia di nozze. La terrazza del Palazzo dei congressi viene utilizzata per celebrare i matrimoni civili, con la possibilità di organizzare anche il ricevimento nella stessa struttura. La cerimonia si tiene in un ambiente elevato, offrendo una vista panoramica sulla città, mentre la coppia pronuncia il tradizionale ‘sì’ davanti agli ospiti.

Il Palazzo dei congressi diventa la casa dei matrimoni. Qui si potranno celebrare i riti civili e curare ogni aspetto nel giorno in cui la coppia pronuncerà il fatidico ‘sì’. Il luogo deputato alle celebrazioni sarà la Terrazza city eye del palas. "In passato abbiamo curato l’accoglienza di alcune feste di matrimonio dopo le celebrazioni che si erano tenute in Comune - premette Eleonora Bergamaschi, amministratore della società di gestione del palazzo -. Ma poter ospitare i riti in terrazza cambierà tanto, anche perché ai futuri sposi potremo offrire tutta una seria di servizi grazie ai fornitori di cui la struttura si serve già oggi per congressi ed eventi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nozze sulla terrazza del Palas. Cerimonia e banchetto in alta quota

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