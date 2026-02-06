Referendum sulla riforma della giustizia | il sì in leggero vantaggio ma resta alta la quota di indecisi

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati mostrano un lieve vantaggio per il sì. Però, la partecipazione è ancora bassa e molti italiani non hanno deciso ancora come votare. La situazione rimane molto aperta, con una grande fetta di indecisi che potrebbe fare la differenza.

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina con un quadro ancora molto incerto: il sì per ora è in leggero vantaggio, ma l'affluenza resta bassa e gli indecisi numerosi. I singoli punti della riforma raccolgono più consensi che contrari, senza però raggiungere una maggioranza netta.

