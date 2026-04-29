Durante la notte tra il 24 e il 25 aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz tra i quartieri di Vanchiglia e Lingotto a Torino. La Polizia Locale ha elevato sanzioni per un totale di 3.493 euro, intervenendo in vari locali e tra gli ambulanti presenti nelle zone interessate. L'intervento ha coinvolto controlli e verifiche, senza riportare incidenti o provvedimenti di carattere penale.

? Cosa sapere Polizia Locale sanziona 3.493 euro tra Vanchiglia e Lingotto nella notte 24-25 aprile.. I controlli su locali e ambulanti mirano a garantire la quiete nei quartieri.. Sanzioni per 3.493 euro scattano tra Borgo Rossini e il Lingotto dopo i controlli della Polizia Locale nella notte tra il 24 e il 25 aprile. Il Reparto di Polizia Amministrativa ha setacciato le zone torinesi più frequentate dai giovani, concentrando l’azione su Vanchiglia, l’area di Borgo Dora e il quartiere Lingotto. Le verifiche hanno colpito sia i locali della movida che gli operatori del commercio ambulante, con l’obiettivo di far rispettare le normative vigenti durante le ore serali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di raid a Torino: sanzioni e blitz tra locali e ambulanti

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