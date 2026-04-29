Nonostante il divieto c' è chi entra nel parco giochi chiuso per i crolli

Nonostante il divieto, alcune persone continuano ad accedere al parco giochi chiuso per i danni causati dai crolli. La segnalazione è arrivata a una redazione da parte di un residente che ha evidenziato come questa situazione si sia verificata negli ultimi giorni, soprattutto dopo le recenti problematiche di sicurezza emerse nel parco. Le autorità sono a conoscenza della situazione, ma l'accesso illegale al luogo sembra ancora protrarsi.

Continuano a entrare persone nel parco giochi del lungomare Tafuri a Salerno. La segnalazione arriva in redazione da un residente, che lancia l'allarme, specie dopo il problema sicurezza emerso nelle ultime settimane. “Nonostante il divieto di accesso per motivi di sicurezza c'è chi entra nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it Dormo 1 Notte Dentro un Parco Giochi e.....(Polizia) Notizie correlate "Nonostante il divieto, c'è chi entra nel parco giochi a rischio crollo": la denuncia di Torrione EventiAncora cittadini che entrano abusivamente all'interno del parchetto giochi del Lungomare Tafuri, attualmente chiuso dall'amministrazione comunale per... Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina: era frequentato da pregiudicatiI carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per la gestione di un chiosco... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Relax proibito a Villa Olmo: il divieto che è quasi impossibile far rispettare; Perseguita l’ex nonostante il divieto, 66enne trasferito in carcere; Investito da un'auto pirata, lo trovano ferito a bordo strada: salvato un giovane capriolo - BresciaToday; S. Martino Buon Albergo, tenta di riallacciare i rapporti con la moglie e l’avvicina nonostante il divieto del giudice: arrestato. Minori all’estero nonostante il divieto: arrestata una donna, figli tornati in ItaliaAveva portato e trattenuto all’estero i propri figli minori nonostante un esplicito divieto disposto dal Tribunale per i Minorenni. Per questo una donna italiana di circa 40 anni è stata arrestata ... ecodibergamo.it Como-Napoli: il dato sui napoletani al Sinigaglia (nonostante l'ennesimo divieto)Como-Napoli sarà l'ennesima partita in trasferta senza i propri tifosi per la squadra di Antonio Conte, almeno per quanto riguarda i residenti in Campania. Como-Napoli vietata ai residenti in Campania ... msn.com Nonostante le incertezze del panorama geopolitico, i principali vettori e scali nazionali stanno mettendo in campo investimenti massicci per intercettare una domanda turistica altissima - facebook.com facebook #Foti, ministro interista: "Scudetto vinto sul campo, nonostante le dicerie" x.com