Nonostante il divieto c' è chi entra nel parco giochi a rischio crollo | la denuncia di Torrione Eventi

Nonostante il divieto, alcune persone sono riuscite a entrare nel parco giochi del Lungomare Tafuri, che rimane chiuso dall’amministrazione comunale a causa di crolli verificatisi nella zona. La presenza di visitatori all’interno dell’area è stata segnalata da Torrione Eventi, che ha reso noto il fatto attraverso una denuncia pubblica. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto delle restrizioni imposte.

Ancora cittadini che entrano abusivamente all'interno del parchetto giochi del Lungomare Tafuri, attualmente chiuso dall'amministrazione comunale per via dei crolli verificatisi nella stessa zona.L'appello Non è la prima volta che accade lì e anche in altri tratti del litorale dove ci sono le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Nonostante il divieto, c'è chi entra nel parco giochi a rischio crollo": la denuncia di Torrione Eventi Articoli correlati Rischio crollo sul lungomare Tafuri, a Torrione: area transennataIl segretario dell’associazione Torrione Eventi Antonio Ferrara ha avuto un colloquio con l’assessore alla viabilità Rocco Galdi E' stata transennata... Cedimenti in via Ligea, via Calenda fino a Torrione: Pessolano lancia la sua proposta, Torrione Eventi ringrazia Galdi per l'ampliamento delle transenne sul lungomarePessolano propone che "la prima adunanza della prossima consiliatura sia dedicata a frane, dissesto e recupero del patrimonio edilizio" Accogliendo...