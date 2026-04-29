Non solo Natuzzi | a Bari il piano anti-crisi per salvare il settore del Mobile Imbottito

A Bari si è tenuto questa mattina un incontro presso la presidenza regionale della Puglia per discutere della crisi nel settore del mobile imbottito. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di diverse regioni e delle parti sociali, con l’obiettivo di delineare un piano di intervento per il comparto. L’iniziativa rappresenta il primo passo verso la creazione di un distretto produttivo dedicato a questa attività.

È stato il primo passo verso la possibile definizione del distretto produttivo del Mobile imbottito. Si è svolto questa mattina a Bari, nel sede della presidenza regionale della Puglia, il tavolo interregionale aperto alle parti sociali coinvolte nella crisi del comparto economico che si estende.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fatture false nel settore del mobile imbottito. Sotto sequestro beni per 3 milioni di euro Fatture false e finti crediti nel settore del mobile imbottito: sequestro da 3 milioni di euro a un'aziendaMaxi operazione della Guardia di Finanza di Forlì contro l’evasione fiscale nel distretto del mobile imbottito. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Natuzzi, assessore Sviluppo economico Regione Puglia: Riaprire subito il confronto per costruire soluzioni concrete; Natuzzi, sciopero totale a Laterza, Cgil?Cisl?Uil: A rischio il futuro del mobile imbottito; Natuzzi, vertice al Mimit il 28 aprile: Urso convoca Puglia e Basilicata per la crisi aziendale; Da 1.800 a meno di 1.000 dipendenti? Il piano choc di Natuzzi. Crisi del mobile imbottito, Puglia e Basilicata unite al tavolo interregionalePuglia e Basilicata insieme al tavolo tecnico per affrontare la crisi del mobile imbottito, uno dei simboli storici del Made in Italy del Sud, partendo dalla vertenza Natuzzi. trmtv.it Sindacati, 'per Natuzzi e settore mobile rilancio salvando i posti di lavoro'Rilanciare il settore del mobile imbottito senza perdere un solo posto di lavoro. È la posizione dei sindacati, Cgil, Cisl e Uil territoriali, che oggi partecipano a Bari alla prima riunione del tavol ... lanazione.it Le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, parlando della vertenza Natuzzi, aprendo a Bari la prima riunione del tavolo interregionale con la Regione Basilicata e i sindacati sul distretto del mobile imbottito. - facebook.com facebook BARDI AL SALONE DEL MOBILE MILANO 2026: SULLA CRISI DEL MOBILE IMBOTTITO FONDAMENTALE IL LAVORO DI SQUADRA x.com