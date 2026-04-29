Non solo Natuzzi | a Bari il piano anti-crisi per salvare il settore del Mobile Imbottito

Da baritoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari si è tenuto questa mattina un incontro presso la presidenza regionale della Puglia per discutere della crisi nel settore del mobile imbottito. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di diverse regioni e delle parti sociali, con l’obiettivo di delineare un piano di intervento per il comparto. L’iniziativa rappresenta il primo passo verso la creazione di un distretto produttivo dedicato a questa attività.

È stato il primo passo verso la possibile definizione del distretto produttivo del Mobile imbottito. Si è svolto questa mattina a Bari, nel sede della presidenza regionale della Puglia, il tavolo interregionale aperto alle parti sociali coinvolte nella crisi del comparto economico che si estende.🔗 Leggi su Baritoday.it

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