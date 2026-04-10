Fatture false e finti crediti nel settore del mobile imbottito | sequestro da 3 milioni di euro a un' azienda

Le autorità hanno eseguito un sequestro di circa 3 milioni di euro a un'azienda attiva nel settore del mobile imbottito. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Forlì, riguarda un'indagine su fatture false e crediti inesistenti. La verifica ha portato alla luce pratiche di evasione fiscale e irregolarità contabili all'interno dell'azienda coinvolta, che opera nel distretto del mobile.

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Forlì contro l’evasione fiscale nel distretto del mobile imbottito. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 3 milioni di euro nei confronti di una società forlivese e del suo rappresentante legale.Secondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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