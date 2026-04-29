non solo giornali

**? **Carlo lo ha cercato per me tra i suoi clienti, ricorda chi legge cosa. Recitativo, l’unico racconto breve di Toni Morrison, uscito a marzo con Repubblica. Me l’ha consigliato un’amica lontana, ma in edicola era finito. Incuriosita volevo ordinarlo in libreria, però Carlo è stato più veloce a trovarlo, così l’ho letto subito. Dopo giorni mi risuona la voce bambina di Twyla, traumatizzata e fresca insieme. Parla di sé e Roberta, incontrata al St. Bonny, dove loro due sono orfane ma non come le altre, in un modo diverso. L’esperimento spiazzante che l’autrice fa con i lettori è di non svelare chi delle due è bianca e chi nera. Te lo chiedi a ogni pagina, e questo è inquietante.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Vannacci shock: “I giornali mi censurano”

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