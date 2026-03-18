Agli Oscar irrompe l’elogio delle mamme Ma ai giornali importa solo di Trump

Da laverita.info 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia degli Oscar, Jessie Buckley, vincitrice per il film «Hamnet», ha dedicato il premio alla maternità, ma le testate giornalistiche si sono concentrate principalmente su Donald Trump. La sua dichiarazione non ha ricevuto grande attenzione nei titoli dei giornali, che hanno preferito evidenziare altri argomenti. La scena si è svolta senza particolari clamori, lasciando in secondo piano il messaggio sulla maternità.

Jessie Buckley, premiata per «Hamnet», dedica la statuetta alla maternità, ma il suo discorso passa sotto silenzio. Sì, è proprio l’anno dei bambini. Bimbi stuprati alle feste dei potenti e dei satanisti. Bimbi del bosco tolti ai genitori dallo Stato. Bimbi fuori dal bosco, ma portati su un’isola e spogliati, abusati, fotografati e messi in commercio. Bimbi ritoccati in nome dell’eugenetica. Bimbi trucidati in guerra. Giù le mani dai bambini, palestinesi e non solo, cantiamo in coro. Poi arriva la premiazione degli Oscar, lo spettacolo dell’anno, Jessie Buckley vince il premio come miglior attrice per Hamnet, in cui interpreta una madre generosa, potente e intuitiva, e si lancia in un emozionante elogio della maternità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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