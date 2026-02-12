Una corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo. La mamma del bambino che ha ricevuto quello

«Il tempo scorre veloce, mio figlio non sta bene ed è in gravi condizioni. Da cinquanta giorni lotta tra la vita e la morte. L’unica cosa che voglio fare è un appello: spero che per lui arrivi presto un altro cuore. Oggi potrebbe essere sottoposto a un secondo trapianto, domani non sappiamo se sarà ancora possibile. Se non arriva un nuovo cuoricino entro quarantotto ore, potrebbe non farcela». A parlare è Patrizia, la madre del piccolo Francesco (nome di fantasia), il bambino di due anni e tre mesi sottoposto a un trapianto lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il cuore impiantato era però «bruciato», lesionato durante il trasporto da Bolzano, dove si trovava il piccolo donatore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La mamma del bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato": «Ne serve uno nuovo in 48 ore. Abbiamo saputo solo dai giornali

Approfondimenti su Monaldi Cardiochirurgia

Una famiglia aspetta con il fiato sospeso una nuova possibilità di vita.

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Monaldi Cardiochirurgia

Argomenti discussi: Trapianto col cuore bruciato, parla la mamma del bimbo: L'ho saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo; Napoli, trapianto di cuore sbagliato: il bimbo di 2 anni in fin di vita. La mamma: Voglio che si salvi, il resto è secondario; Voglio solo un cuore che funzioni per il mio bimbo: parla la mamma del piccolo in terapia intensiva al Monaldi; Trapianto sbagliato a Napoli, la mamma: A mio figlio serve subito un cuore.

Trapianto col cuore bruciato, parla la mamma del bimbo: L’ho saputo dai giornali. Ora serve solo un miracoloÈ in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre inchieste ... fanpage.it

Voglio solo un cuore che funzioni per il mio bimbo: parla la mamma del piccolo in terapia intensiva al MonaldiPrima della telefonata che annunciava il trapianto il piccolo seguiva una terapia farmacologica ma Giocava, mangiava, era a casa con noi. Adesso è in coma farmacologico e il tempo continua a scorrere ... napolitoday.it

#GrandeFratello: La mamma di #BenedettaStocchi contro #ValentinaPiscopo e #DomenicoDAlterio Ieri vi abbiamo riportato la risposta di Valentina a quella che sembrava una frecciatina di Benedetta. In sostanza la Piscopo ha detto che nonostante il GF sia fi - facebook.com facebook