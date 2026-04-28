Viaggia su un’auto sottoposta a fermo amministrativo portando cocaina e cerca di fuggire all’alt Inseguito e arrestato

A Lido di Camaiore, un uomo alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo ha cercato di sfuggire a un controllo delle forze dell’ordine, portando con sé cocaina. Quando gli agenti hanno tentato di fermarlo, ha tentato di scappare, ma è stato inseguito e infine arrestato. L’auto è stata sequestrata e l’uomo portato in commissariato. Le verifiche sull’auto e sulla droga sono ancora in corso.

Lido di Camaiore (Lucca), 28 aprile 2026 – Alla guida di un'auto sottoposta a fermo amministrativo, viaggiava con della droga a bordo, e quando gli agenti gli hanno intimato l'alt si è dato alla fuga. Per questo un 45enne marocchino è stato arrestato al termine di un inseguimento, prima in auto e poi a piedi. È successo nella serata del 20 aprile (ma reso noto solo oggi) quando, nei pressi di Viareggio, un'auto ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia stradale di Barga. Dagli accertamenti sulla targa è risultato che il veicolo era sottoposto a fermo amministrativo, pertanto gli agenti hanno intimato l'alt al conducente. Il 45enne ha ignorato le segnalazioni dei poliziotti e si è dato alla fuga verso Lido di Camaiore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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