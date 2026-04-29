’Non si butta via niente’ contro lo spreco

È stato avviato nella nostra valle un nuovo progetto dedicato alla riduzione degli sprechi, con l’obiettivo di trasformare i materiali di scarto in risorse utili. La iniziativa coinvolge direttamente il settore produttivo locale e il mondo associativo, puntando a promuovere pratiche di solidarietà e sostenibilità. La collaborazione tra le diverse realtà si concentrerà sulla valorizzazione di ciò che altrimenti verrebbe considerato rifiuto.

La solidarietà non va mai sprecata. Prende il via nella nostra Valle un nuovo progetto, che mira a trasformare lo spreco in risorsa, coinvolgendo in modo diretto il tessuto produttivo locale e del mondo associativo. Un encomiabile progetto, denominato ’Non si butta via niente’, una lodevole iniziativa promossa dai sei Comuni dell’Unione (Bagno, Cesena, Mercato, Montiano, Sarsina, Verghereto), con Cesena capofila, per rafforzare le politiche di economia circolare e la riduzione dei rifiuti sul territorio. La campagna prevede di recuperare le eccedenze prodotte da soggetti che operano nella filiera alimentare e non alimentare (donatori), a favore di enti non profit del territorio che si occupano di aiutare persone che vivono un momento di fragilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Non si butta via niente’ contro lo spreco “Il cibo è prezioso, non si spreca!” Notizie correlate Lo spreco alimentare della uova di Pasqua: un italiano su tre le butta senza mangiarleRoma, 6 aprile 2026 – Lunedì di Pasquetta: giornata di scampagnate, gite fuori porta, prime prove di tintarella… E del cibo che finisce nella... ‘Non si butta via niente’, le imprese dell'Unione Valle del Savio possono aiutare l'ambiente e il socialePrende il via nella Valle del Savio un nuovo progetto che punta a trasformare lo spreco in risorsa, coinvolgendo in modo diretto il tessuto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ’Non si butta via niente’ contro lo spreco; Non si butta via niente: un progetto per trasformare lo spreco in risorsa -; CESENA: Non si butta via niente, progetto anti-spreco nella Valle del Savio; Non si butta via niente: Intel fa soldi anche con i processori peggiori. ’Non si butta via niente’ contro lo sprecoLa solidarietà non va mai sprecata. Prende il via nella nostra Valle un nuovo progetto, che mira a trasformare lo spreco in risorsa, coinvolgendo in modo diretto il tessuto produttivo locale e del mon ... ilrestodelcarlino.it Non si butta via niente: un progetto per trasformare lo spreco in risorsaPrende il via nella Valle del Savio un nuovo progetto che punta a trasformare lo spreco in risorsa, coinvolgendo in modo diretto il tessuto produttivo locale. Si chiama Non si butta via niente ed è ... corrierecesenate.it Butta La Pasta - facebook.com facebook Tragedia a Catanzaro. Una donna si butta dal balcone portando con sé i tre figli, tutti piccoli. Solo la bambina di 6 anni è ancora viva, ma in condizioni gravi. x.com