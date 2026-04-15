Uno spettacolo di luci e coreografie leggendarie ha trasformato la Rinascente in un omaggio monumentale a Michael Jackson

Una serata di luci e coreografie ha coinvolto la Rinascente in un evento dedicato a Michael Jackson, con un allestimento che ha reso omaggio al cantante. Nel frattempo, Milano si prepara a essere il punto di partenza per il lancio del biopic sulla vita dell’artista, che promette di raccontarne la storia in modo inedito. La città si prepara così a ospitare un momento di grande attenzione per i fan e gli appassionati.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Le coreografie leggendarie rivivono sulla facciata degli storici magazzini in vista dell'uscita del biopic il prossimo 22 aprile. Un takeover spettacolare che trasforma il capoluogo lombardo in un palcoscenico mondiale Milano diventa la griglia di partenza globale per Michael, l’atteso biopic che promette di raccontare la storia di Michael Jackson come mai prima d’ora. Universal Pictures ha scelto il capoluogo lombardo per accendere i riflettori su una campagna promozionale che punta tutto sulla spettacolarità. Il cuore pulsante dell’operazione è la Rinascente di Piazza Duomo, trasformata per l’occasione in un enorme dispositivo narrativo che fonde cinema, musica e lifestyle.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Uno spettacolo di luci e coreografie leggendarie ha trasformato la Rinascente in un omaggio monumentale a Michael Jackson Notizie correlate Leggi anche: Il film su Michael Jackson debutta a Berlino: la famiglia Jackson sul red carpet dell’anteprima mondiale di Michael, e le lacrime di Jermaine per Jaafar Leggi anche: Michael: Il Trailer Finale del Biopic su Michael Jackson con Jaafar Jackson Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Michael Jackson, tagliate le scene sulle accuse di molestie sui minori: ecco perché il film è stato riscritto. Addio Neverland; Michael, tutto sul biopic sul Re del pop: dal protagonista, il nipote Jaafar Jackson, alla censura sui casi di abuso; Michael: via gli scandali, spazio alla leggenda. Dietro le quinte del biopic; Michael, la nuova data di uscita fra ritardi, polemiche e modifiche alla sceneggiatura: i retroscena del biopic sul Re del Pop. Michael Jackson: Il Re del Pop conquista Milano, ma i social bocciano il biopic Milano diventa l’epicentro mondiale della musica: Universal Pictures ha scelto il capoluogo lombardo per inaugurare la campagna promozionale di Michael, l'atteso biopic sulla vit - facebook.com facebook Berlino ha fatto da cornice ad un evento straordinario: la premiere mondiale del biopic dedicato a #MichaelJackson, #Michael, diretto da Antoine Fuqua. In occasione del Global Fan Event, abbiamo incontrato il regista e gli interpreti principali del film: #JaafarJ x.com