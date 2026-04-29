Non ci si può stupire | il pesante commento del predicatore Baya

Un predicatore ha commentato con tono severo dicendo che non ci si può sorprendere, aggiungendo che la tensione è aumentata in un clima già difficile. Secondo le sue parole, questa situazione ha portato alcune persone a sentirsi autorizzate a passare dalle parole ai fatti. La frase è stata riportata in relazione a recenti eventi che hanno alimentato i contrasti tra le parti coinvolte.

Il pesantissimo commento del predicatore di Torino Brahim Baya dopo che le forze dell’ordine hanno individuato il responsabile degli spari del 25 aprile, un ventunenne iscritto alla Comunità ebraica di Roma “Dentro questo clima la tensione è salita, fino al punto in cui qualcuno ha pensato di essere legittimato a passare dalle parole ai fatti. Quando si delegittima l’altro in modo sistematico, quando si disumanizza, poi non ci si può stupire se la realtà degenera”: è questo il pesantissimo commento del predicatore di Torino Brahim Baya dopo che le forze dell’ordine hanno individuato il responsabile degli spari del 25 aprile, un ventunenne iscritto alla Comunità ebraica di Roma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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