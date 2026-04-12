Calcio Miramari non fa drammi e accetta la sconfitta | Ascoli forte risultato pesante ma ci può stare

Nel calcio, il Forlì ha subito una sconfitta contro l’Ascoli, che si è imposto come squadra leader del campionato. L’allenatore del Forlì ha commentato con serenità la prestazione dei suoi, riconoscendo la forza dell’avversario e considerando il risultato come una conseguenza naturale della partita disputata. La squadra di casa ha dovuto quindi rinviare l’obiettivo della salvezza diretta, mentre l’Ascoli mantiene la vetta della classifica.

Aveva detto che sarebbe servita una gara perfetta per avere qualche chance contro un Ascoli formato monstre, ma purtroppo per i ragazzi di Miramari così non è stato; il Forlì cede dunque il passo alla formazione bianconera capolista e rimanda l'appuntamento con la salvezza diretta di un'altra.🔗 Leggi su Forlitoday.it Basket Serie B femminile. Landini sconfitta senza fare drammi. Troppo forte la capolista FirenzeUna sconfitta messa in preventivo alla vigilia sul campo della capolista incontrastata del campionato: la Landini Lerici esce sconfitta dal match di... Il Forlì con l'Ascoli a caccia dell'impresa, Miramari: "Sarà difficile, ma c'è fiducia"Con ancora una infermiera al limite della capienza il Forlì si prepara per la delicatissima sfida di sabato quando alle 17,30 in uno stadio Morgagni...