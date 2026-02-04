Lui? Perché sono preoccupato… Roberto Vannacci il pesante commento a DiMartedì

Michele Santoro si dice preoccupato per le parole di Roberto Vannacci. Questa mattina, durante la trasmissione “DiMartedì” su La7, il giornalista ha spiegato che, al contrario di quanto si possa pensare, non trova divertente la posizione del generale. Santoro ha sottolineato che la sua reazione è di preoccupazione, non di ironia, e ha espresso la sua opinione sulla vicenda, senza giri di parole.

“Al contrario di quanto si possa pensare, io non rido di Roberto Vannacci, sono preoccupato”, ha esordito Michele Santoro ospite della trasmissione di La7 “DiMartedì”, condotta da Giovanni Floris. Un’apertura netta, che ha subito chiarito il tono dell’intervento del giornalista, lontano dall’ironia con cui spesso il personaggio viene trattato nel dibattito pubblico. Santoro ha spiegato di guardare al fenomeno Vannacci non come a una caricatura, ma come a un segnale che merita attenzione e cautela. Nel suo ragionamento, Santoro ha scelto un paragone storico forte, destinato a far discutere. “Perché anche di Hitler si diceva che fosse un personaggio ridicolo: andava in giro con i pantaloni alla zuava, in molte foto sembra quasi una caricatura.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega.

