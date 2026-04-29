Tra Atletico Madrid e Arsenal non si può individuare una squadra nettamente favorita. La sfida si presenta come un confronto equilibrato, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo sul campo. La partita è attesa con interesse dagli appassionati, che sperano in un incontro ricco di emozioni e di azioni combattute. Nessuna delle due ha ancora preso il sopravvento, mantenendo aperto il risultato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Un match all'insegna dell'equilibrio, deciso dagli episodi. Si preannuncia così la sfida tra Atletico Madrid e Arsenal in programma questa sera alle 21, seconda semifinale di Champions League. Se proprio si vuole ipotizzare una favorita verrebbe da dire Atletico Madrid, se non altro per la maggiore abitudine della squadra di Simeone nell'affrontare partite tanto cariche di tensione come quelle di una semifinale. Alvarez e compagni, del resto, sono reduci da...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non c'è una vera favorita tra Atletico Madrid e Arsenal, ma ci aspettiamo un grande match

ATLETICO MADRID VS ARSENAL || SEMIFINAL UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026

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