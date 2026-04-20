Ederson futuro lontano da Bergamo | Atletico Madrid al lavoro ma occhio alla Premier Man U e Arsenal

Il portiere di 26 anni, attualmente in forza a una squadra di Bergamo, potrebbe lasciare il club nella prossima finestra di mercato. L’Atletico Madrid ha mostrato interesse per il giocatore, ma anche alcuni club della Premier League, tra cui Manchester United e Arsenal, hanno avviato contatti. La situazione si sta evolvendo e le parti coinvolte stanno valutando le offerte ricevute. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata.

Bergamo, 20 aprile 2026 – Non c’è solo l’Atletico Madrid sulle tracce di Josè Ederson. Il 26enne centrocampista brasiliano, bloccato a fine agosto da un problema al menisco che lo ha costretto a un intervento chirurgico e poi fermo per un oltre un mese, dopo un autunno con il freno a mano tirato ha ritrovato da dicembre il suo abituale ritmo e rendimento, con prestazioni in crescendo da protagonista. Che hanno rialzato le sue quotazioni di mercato. Per cui per l’ex Fortaleza cantano con sempre maggiore insistenza le sirene britanniche. In Inghilterra. Secondo l’autorevole portale ‘The Athletic’ il centrocampista atalantino sarebbe entrato nel mirino dell’Arsenal e del Manchester United, entrambe pronte a presentare offerte da 50 milioni per averlo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ederson, futuro lontano da Bergamo: Atletico Madrid al lavoro, ma occhio alla Premier (Man U e Arsenal) Notizie correlate Ederson risponde all'Atletico Madrid: novità decisive per il futuroNel contesto del calciomercato, l’attenzione è rivolta a Ederson, centrocampista di rilievo dell’Atalanta, e alla possibilità di un trasferimento... Ederson Juventus, Atletico Madrid e Atalanta sempre più vicine all’intesa totale! Le ultimissime sul futuro del brasilianodi Luca FiorettiEderson Juventus, il club spagnolo accelera prepotentemente per il centrocampista e cerca la definitiva intesa totale con la forte... Contenuti di approfondimento Ederson, futuro lontano da Bergamo: Atletico Madrid al lavoro, ma occhio alla Premier (Man U e Arsenal)Il centrocampista brasiliano, tornato ai suoi consueti livelli dopo un autunno complicato, si muoverà per una cifra intorno ai 50 milioni di euro ... sport.quotidiano.net Atletico Madrid su Ederson: pronta offerta da 35 milioniL’Atletico Madrid prepara un’offerta da 35 milioni più bonus per Ederson. L’Atalanta chiede 50 milioni per il centrocampista brasiliano. europacalcio.it