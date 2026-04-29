Durante le audizioni della commissione parlamentare sul Covid, un imprenditore ha riferito di aver incontrato, durante il periodo della pandemia, un uomo vicino all’allora presidente del Consiglio. Questa persona era l’avvocato Luca Di Donna, che si sarebbe avvicinato all’imprenditore in un momento caratterizzato da restrizioni e emergenza sanitaria. Si tratta del terzo caso di contatto tra imprenditori e figure ritenute vicine all’ex premier in quel periodo.

Dopo Giovanni Buini e Dario Bianchi, un terzo imprenditore rivela alla commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid di essere stato avvicinato, in piena pandemia, da un uomo vicino all’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’avvocato Luca Di Donna. E di nuovo emergerebbe una proposta di intermediazioni in cambio di una lauta percentuale. Consulenze farlocche in piena pandemia. Francesco Alcaro, fondatore della società di informatica Jarvit srl, durante l’audizione tenutasi ieri, infatti, ha dichiarato che il legale del noto studio Alpa, dove ha lavorato lo stesso Conte, si sarebbe proposto di fare da intermediario con Invitalia. In concreto, Di Donna si sarebbe detto disposto ad aiutarlo per trovare i finanziamenti pubblici necessari a creare un polo tecnologico per la salute in Calabria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Non c’è due senza tre: in pieno Covid un altro imprenditore fu avvicinato dall’ex collega di Conte

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Ne hanno anche fatta tanta. Ricordo di padiglioni di ospedali sotto il covid. La beneficenza la fai quando in prima persona puoi verificare tutto. Io ho smesso di aiutare anche amici e conoscenti quando avevo anche mezzo sospetto che qualcosa non filasse. E x.com

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