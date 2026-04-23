Il 10 marzo 2020, un video rivela che membri dell'attuale governo, tra cui Meloni, Salvini e Tajani, hanno sollecitato l'allora presidente del consiglio a imporre un lockdown totale e drastico, accompagnato dalla nomina di un commissario straordinario. Le conversazioni mostrano come queste figure abbiano esercitato pressioni per adottare misure più rigide, in un momento di grande incertezza legata all'emergenza sanitaria.

Furono Meloni, Salvini e Tajani, l'attuale governo, a esercitare forti pressioni su Conte perché disponesse il lockdown drastico e totale con commissario straordinario. Le violente modalità in cui è stato gestito il lockdown pose poi le basi per l'obbligo vaccinale Covid, il Green Pass e il Super Gr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Covid, fu l'attuale governo Meloni-Salvini-Tajani a chiedere a Conte il lockdown totale, misure drastiche, commissario straordinario - VIDEO del 10 marzo 2020

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