La scelta della crema idratante come prima soluzione anti-età si basa sul fatto che mantenere la pelle ben idratata dipende da molte variabili, tra cui le condizioni ambientali, il clima e le abitudini quotidiane. Questi elementi influenzano direttamente il livello di umidità della pelle, contribuendo a preservarne la compattezza e l’elasticità nel tempo. Per questo motivo, molte persone preferiscono iniziare con un prodotto idratante come primo passo contro i segni dell’invecchiamento.

L’idratazione della pelle dipende da diversi fattori, tanti e tutti da considerare. L’ambiente, il clima, le abitudini quotidiane. Poi c’è l’età. Con i cambiamenti ormonali, per esempio la menopausa, la pelle produce meno lipidi e trattiene meno acqua. Lo strato più esterno della pelle funziona, infatti, come una “muraglia” fatta di cellule e lipidi. Se giovane e integra, trattiene l’acqua alla perfezione; col passare del tempo, soprattutto quando la barriera cutanea è danneggiata da sole e cattive abitudini, l’acqua evapora più facilmente. Per fortuna esiste una crema idratante per ogni età e ogni stagione. Crema idratante: perché è alla base di una buona skincare.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché la crema idratante è la prima crema anti-età

Perché la tua crema idratante non basta | La base che mancava

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