Non attende l' arrivo in ospedale | madre dà alla luce una bambina in ambulanza

Nella mattinata di mercoledì, una coppia di Verona ha vissuto un episodio insolito: la madre ha partorito una bambina in ambulanza prima di arrivare in ospedale. I soccorsi sono stati chiamati appena si sono accorti che il parto era imminente, e il personale sanitario ha assistito la donna durante le fasi finali del parto. La neonata è nata in condizioni stabili, e la coppia ha ricevuto le cure necessarie sul posto.

Sono stati momenti concitati quelli vissuti nella mattinata di mercoledì da una coppia veronese, che alla fine si sono risolti nel migliore dei modi. Intorno alle 8 del mattino è stata infatti inoltrata la chiamata al 118, in quanto la donna stava per dare alla luce il piccolo che portava in.🔗 Leggi su Veronasera.it FULLReborn after betrayal, she teams with a stranger to destroy the husband who ruined her family Notizie correlate Madonna del Pilone: una luce celeste salva una bambina da morte certaLa devozione alla Madonna del Pilone è legata al miracoloso salvataggio di una bambina. "Ho un dolore al torace", ma mentre attende l'ambulanza va in arresto cardiaco: operaio 50enne in ospedaleANCONA – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi alla Fincantieri dove un uomo è stato salvato dopo essere andato in arresto cardiaco. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Una mattinata gloriosa; Torino-Inter 2-2, D'Aversa in conferenza: Non tutti erano entusiasti del mio arrivo; Non solo Gemini e Gemini Live: anche Ricerca Live attende una UI più colorata; Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran, crisi energetica e bilancio. Nominato da Conte, succede a Lomuti. 'Consapevole del lavoro che mi attende' - facebook.com facebook In Europa sono già realtà, mentre in Italia si attende una decisione cruciale sulla rimborsabilità x.com