Madonna del Pilone | una luce celeste salva una bambina da morte certa

Una bambina stava per perdere la vita, quando una luce dal cielo si è mostrata in risposta alla preghiera di sua madre. Questo episodio si è verificato nel contesto della devozione alla Madonna del Pilone, che è associata a un miracolo che ha evitato un esito tragico. La scena si è svolta in un momento di emergenza, con la luce che ha avuto un ruolo chiave nel salvataggio.

La devozione alla Madonna del Pilone è legata al miracoloso salvataggio di una bambina. Una luce dal cielo rispose alla preghiera disperata della madre e salvò una situazione che umanamente pareva senza via d’uscita. A Torino, lungo il fiume Po, sorge il Santuario della Madonna del Pilone. La chiesa, costruita per volere di Cristina di Francia e del cardinale Maurizio di Savoia, ricorda il miracoloso salvataggio di una bambina dal fiume. La piccola si salvò grazie all’immagine della Vergine Annunziata apposta a un pilone votivo e che rapidamente sarebbe divenuta oggetto di una diffusa devozione. Era il 1644: lungo le sponde del Po erano sorti numerosi mulini, così da sfruttare appieno la forza delle sue acque. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna del Pilone: una luce celeste salva una bambina da morte certa Articoli correlati Madonna della Misericordia: appare circondata da una luce abbaglianteUn bagliore abbagliante nel silenzio delle campagne: la storia del miracoloso incontro tra la Madonna della Misericordia e il veggente, scelto dal... “Deponete le armi o affronterete una morte certa”. L’ultimatum di Trump all’IranLe parole di Donald Trump, segnano un nuovo e drammatico capitolo nelle tensioni tra Washington e Teheran. Contenuti e approfondimenti su Madonna del Pilone una luce celeste... Temi più discussi: Villaretto senza bus o Cit Turin senza parcheggio? Nel nuovo Prg la mappa dei servizi che mancano; Milano-Torino 2026: strade chiuse, deviazioni linee Gtt e comuni torinesi coinvolti dalla corsa; Primavera con la grande bellezza A Moretta arrivano le giornate Fai; Settantamila case vuote mentre infuria il caro affitti, il paradosso di Torino. In città 5000 B&B. Madonna del Pilone: una luce celeste salva una bambina da morte certaLa devozione alla Madonna del Pilone è legata al miracoloso salvataggio di una bambina. Una luce dal cielo rispose alla preghiera disperata della madre e salvò una situazione che umanamente pareva ... lalucedimaria.it A Madonna del Pilone un weekend di beneficienza per gli amici a 4 zampeÈ tutto pronto per l’edizione 2026 della festa del gatto. L’appuntamento è per il prossimo 21 e 22 marzo con un rinfresco dolce e salato a cura dell’associazione Mondo Gatto Torino Odv. Gli interess ... torinoggi.it Il miracolo della Madonna del Pilone che salva una bambina da morte certa - facebook.com facebook A Madonna del Pilone un weekend di beneficienza per gli amici a 4 zampe x.com