Ho un dolore al torace ma mentre attende l' ambulanza va in arresto cardiaco | operaio 50enne in ospedale

Un uomo di 50 anni ha accusato un dolore al torace mentre si trovava in un'azienda del gruppo Fincantieri. Mentre attendeva l’arrivo dell’ambulanza, ha avuto un arresto cardiaco ed è stato soccorso sul posto. È stato trasferito in ospedale per le cure del caso. La situazione si è risolta con il trasporto e le operazioni di rianimazione.

ANCONA – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi alla Fincantieri dove un uomo è stato salvato dopo essere andato in arresto cardiaco. Attorno alle 10, un operaio 50enne di origine straniera si è recato presso la postazione sanitaria proprio all'interno della Fincantieri (dove sono.🔗 Leggi su Anconatoday.it Va in arresto cardiaco più volte dopo un forte dolore al petto: salvato dai sanitari del 118Attimi di grande tensione nella notte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 68 anni è stato colto da un arresto cardiaco... Malore in piazza, va in arresto cardiaco: è morto in ospedaleEra stato ricoverato d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere stato rianimato a lungo sul posto dai sanitari di automedica, infermierizzata...