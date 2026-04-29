Nomi di morti nella lista del Popolo della famiglia Adinolfi nel mirino | aperto un fascicolo

A Prato, il 29 aprile 2026, si è appreso che nella lista presentata dal partito Il popolo della famiglia, sostenitrice della candidatura a sindaco di Mario Adinolfi, sono state trovate firme di due persone decedute. Di conseguenza, è stato aperto un fascicolo per verificare la validità delle firme e l’eventuale irregolarità nella raccolta delle adesioni. La vicenda coinvolge direttamente il leader del partito e ha suscitato attenzione in ambito locale.

Prato, 29 aprile 2026 – C’erano pure le firme di due persone decedute nella lista presentata dal partito Il popolo della famiglia che sosteneva la corsa a sindaco di Mario Adinolfi, leader del partito a livello nazionale. Oltre a quelle di persone che avevano firmato (o che si presume avessero firmato) usando documenti scaduti da tempo. A parte l’esclusione dalla competizione elettorale – per non aver raggiunto il numero minimo di 350 – adesso Adinolfi, o chi per lui, avrà un’altra gatta da pelare in quanto la procura di Prato, informata di quanto accertato dalla commissione elettorale, ha subito aperto un fascicolo. Le firme di due persone decedute – una addirittura nel 2015 e l’altra 2025 – ha fatto scattare l’apertura dell’inchiesta in modo automatico per falsificazione di firme a scopi elettorali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nomi di morti nella lista del “Popolo della famiglia”, Adinolfi nel mirino: aperto un fascicolo Notizie correlate La sfida del voto senza Adinolfi. Escluso il Popolo della Famiglia. Ma ci sono Paradiso e la sua listaUn pomeriggio ricco di colpi di scena a conclusione dei lavori della commissione elettorale circondariale. Leggi anche: Famiglia falciata in bici da auto in corsa, Roncobello nel dolore: «Flavio, cuore d’oro». Aperto il fascicolo per omicidio stradale Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Installate 8 pietre d'inciampo davanti al Comune: sulle targhe d'ottone i nomi dei foggiani morti per la libertà; Nomi di morti nella lista del Popolo della famiglia, Adinolfi nel mirino: aperto un fascicolo; Incidenti sul lavoro, in nome di Octav per fermare la strage; Un’eredità di altruismo: fondi al Soccorso Alpino nel nome di Sebastiano Erba. Nomi di morti nella lista del Popolo della famiglia, Adinolfi nel mirino: aperto un fascicoloIndagini della procura per risalire a chi abbia aggiunto le firme farlocche. Il leader del Popolo della famiglia ha fatto ricorso al Tar. E’ tutto in regola ... lanazione.it Il designatore arbitrale non fa una bella figura. Così non si conosceranno i nomi della riunione di San Siro. Gervasoni però si presenterà https://www.ilnapolista.it/2026/04/rocchi-non-andra-allinterrogatorio-non-fa-una-bella-figura/ - facebook.com facebook Cessioni #Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di #Spalletti e la decisione che anticipa il mercato x.com