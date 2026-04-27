Un pomeriggio ricco di colpi di scena si è concluso con l’esclusione del Partito della Famiglia dalla lista ufficiale per le prossime elezioni. La commissione elettorale circondariale ha esaminato le candidature, lasciando fuori i rappresentanti di questa formazione politica. Tuttavia, sono stati ammessi altri candidati, tra cui un esponente con il cognome Paradiso e la sua lista. La decisione ha suscitato reazioni tra gli osservatori presenti.

Un pomeriggio ricco di colpi di scena a conclusione dei lavori della commissione elettorale circondariale. E’ stato escluso dalla competizione elettorale Mario Adinolfi con la sua lista "Il Popolo della Famiglia" mentre è stata accolta la candidatura a sindaco di Emilio Paradiso con la lista che lo sostiene Alleati per Prato-App civici. Quindi la corsa per la guida del Comune sarà comunque a sei: Matteo Biffoni, Gianluca Banchelli, Claudio Belgiorno, Jonathan Targetti, Enrico Zanieri, Emilio Paradiso. Protesta e rammarico dallo staff di Mario Adinolfi: "Per noi era tutto a posto, abbiamo presentato 370 firme, ben sopra il minimo. C’è stata fatta una serie di contestazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida del voto senza Adinolfi. Escluso il Popolo della Famiglia. Ma ci sono Paradiso e la sua lista

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