Un incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 34 anni mentre era in bicicletta a Treviglio, giovedì 9 aprile. Un'auto in corsa lo ha falciato lungo la strada, portando al conseguente avvio di un fascicolo per omicidio stradale. La famiglia, proveniente da Roncobello, si trova al centro del dolore, con il padre e lo zio in condizioni di salute molto gravi. Il funerale si terrà nelle prossime ore.

IL CORDOGLIO. Morto a 34 anni nel tragico incidente in bicicletta a Treviglio giovedì 9 aprile. Apprensione per le condizioni di salute del padre e dello zio, che resta molto grave. I funerali fissati per lunedì 13 aprile alle 10 a Roncobello. «Stava per comprare casa in Francia. Era venuto a trovare amici e parenti per Pasqua ed era uscito per un giro in bicicletta con il padre e lo zio. Sarebbe dovuto tornare a Roncobello in serata e poi ripartire domani (oggi per chi legge, ndr) per Parigi. E invece.». Chi conosceva Flavio Leoni, il 34enne morto giovedì 9 aprile a bordo dell’elisoccorso dopo essere stato falciato da un’auto in corsa lungo la strada provinciale che collega la Geromina di Treviglio con Pontirolo Nuovo, non riesce ancora a capacitarsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Famiglia falciata in bici da auto in corsa, Roncobello nel dolore: «Flavio, cuore d’oro». Aperto il fascicolo per omicidio stradale

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