Nogara controlli di polizia straordinari | identificate 102 persone in poche ore

Nelle ultime ore, le forze di polizia hanno effettuato controlli straordinari nelle aree considerate più sensibili della provincia di Verona, identificando complessivamente 102 persone. Le operazioni si sono svolte in modo coordinato e mirato, coinvolgendo diverse pattuglie sul territorio. Questi controlli rientrano in un piano di monitoraggio volto a garantire la sicurezza nelle zone di maggiore criticità, senza particolari incidenti o situazioni di rilievo da segnalare.

Proseguono i controlli straordinari della polizia nelle zone considerate più delicate della provincia di Verona. Ieri pomeriggio, 28 aprile, un nuovo servizio è stato organizzato a Nogara per prevenire e contrastare gli episodi delittuosi segnalati negli ultimi giorni. L’operazione si è svolta.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Frattamaggiore, controlli straordinari della Polizia: 119 persone identificateVerifiche congiunte tra Polizia di Stato e Municipale: sequestrati due veicoli e contestate 7 violazioni al Codice della Strada Servizi mirati contro... Pozzuoli, controlli straordinari della Polizia: 88 persone identificateServizio serale ad Arco Felice: verifiche su veicoli e persone sottoposte a misure restrittive Nella serata del 27 marzo, la Polizia di Stato ha... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sicurezza a Nogara: maxi-controlli della Polizia in centro e nei parchi; Notte di controlli a Nogara: multe, persone identificate e irregolarità in due locali; Maxi controlli a Nogara: multe a locali non in regola, 80 persone identificate; Notte di controlli a Nogara: 80 persone identificate, 15 multe stradali e tre locali sanzionati. Maxi controlli a Nogara: multe a locali non in regola, 80 persone identificateNotte di super controlli a Nogara: 80 le persone identificate, sanzionati locali non in regola, 15 multe stradali. veronaoggi.it Notte di controlli a Nogara: 80 persone identificate, 15 multe stradali e 2 locali sanzionati - facebook.com facebook