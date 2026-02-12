Leone XIV nessuno se lo aspettava così | le parole del Papa su gay e trans

Nei giorni scorsi è trapelata una nuova biografia su Papa Leone XIV, in uscita a breve. Tra le pagine, il Papa si apre su temi spinosi come i diritti delle coppie omosessuali e le questioni di politica internazionale. La sua intervista rivela sorprese, soprattutto sul modo in cui affronta temi considerati delicati nel mondo ecclesiastico.

Una nuova biografia dedicata a Papa Leone XIV, prossima all’uscita in libreria, anticipa un’ampia intervista al Pontefice che tocca alcuni dei temi più sensibili dell’attualità: dalle coppie omosessuali alla politica internazionale, fino alle trasformazioni legate all’ intelligenza artificiale. L’estratto diffuso propone una linea di continuità con il pontificato di Francesco, pur evidenziando accenti personali su polarizzazione, guerre e ruolo della Chiesa in un contesto globale in rapido cambiamento. Le parole di Leone XIV delineano un’impostazione che coniuga la salvaguardia dell’insegnamento con un’attenzione pastorale rivolta alle persone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans resta invariata.

La Chiesa fa sapere che su gay e trans la dottrina resta ferma, ma invita tutti.

