Università il bilancio di Edvance | oltre 130 corsi e 23mila iscritti

Il bilancio di Edvance, il centro nazionale di formazione digitale, rivela che ha offerto oltre 130 corsi e attirato 23.000 iscritti. La causa di questo successo risiede nella crescente domanda di formazione online, che ha spinto l’organizzazione a espandere la propria offerta. Più studenti scelgono di studiare da casa, sfruttando le piattaforme digitali. In questo modo, Edvance continua a crescere e a conquistare nuovi utenti, puntando a rendere l’istruzione universitaria più accessibile e flessibile. La piattaforma si prepara a lanciare nuovi corsi nei prossimi mesi.

Pisa, 18 febbraio 2026 – Un bilancio significativo per Edvance, il digital education hub nazionale che sta rendendo accessibile a tutti la formazione universitaria. A poco più di un anno dall'avvio, il progetto coordinato dal Politecnico di Milano conta oltre 130 corsi online (MOOC, Massive Online Open Course) gratuiti e certificati che spaziano dall'informatica e intelligenza artificiale all'economia e management, dal design e innovazione alle scienze sociali, dalla comunicazione alla salute, dall’arte allo sviluppo personale e molto altro. Finora si contano più di 23 mila persone iscritte, 265 tecnici informatici universitari formati sulle tecnologie digitali per la didattica, a supporto della progettazione, dello sviluppo e della gestione di percorsi formativi online e 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Università, il bilancio di Edvance: oltre 130 corsi e 23mila iscritti Leggi anche: Oltre 130 gli iscritti al primo Trofeo Acrobatico di Natale della Fondazione Bentegodi Associazione nazionale Carabinieri, il bilancio 2025: 415 soci e oltre 23mila ore di attività sul territorioL’Associazione nazionale Carabinieri di Ravenna presenta il bilancio del 2025, evidenziando il coinvolgimento di 415 soci e oltre 23mila ore dedicate ad attività sul territorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Formazione gratuita: c'è ancora tempo per iscriversi al corso 'Amministra' dedicato a tecniche di contabilità e bilancio; Università, se i precari non contano: il trucco del governo; Edvance, oltre 130 corsi e 23 mila iscritti. A marzo un incontro dedicato al territorio; Università agraria, via libera al bilancio. L’Università di Firenze inaugura l’anno accademico 2025/26Unifi inaugura l’anno 2025/26. Nella cerimonia al Teatro del Maggio il bilancio sulla ricerca di frontiera realizzata con i fondi PNRR ... gonews.it L’Università di Verona inaugura il 43° anno accademico tra ricerca, innovazione e visione strategicaIl 5 marzo al Polo Zanotto la cerimonia ufficiale con la lectio magistralis dell'ex ministra Maria Chiara Carrozza e la presentazione delle linee guida del mandato della rettrice Chiara Leardini per i ... veronasera.it La Giunta presieduta da Occhiuto approva la variazione di bilancio per garantire la copertura finanziaria dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica per l’anno accademico 2024/2025: 13 posti all’Unical e 26 all’Università Magna Graecia di Catanzaro facebook Le spese del personale precario delle università verranno scomputate dai vincoli di bilancio stabiliti dal decreto legislativo 49/2012, che fissa all’80% il limite massimo del rapporto tra le entrate e le spese per il personale. Sembra un tecnicismo ma non lo è. In x.com