No il Re di Svezia non ha rifiutato di stringere la mano a Zelensky

Circolano sui social media alcune immagini che mostrano un presunto momento di freddezza tra il Re di Svezia e il presidente ucraino durante un incontro pubblico. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali o dichiarazioni che attestino un rifiuto di stretta di mano da parte del monarca svedese. Le immagini sono state condivise più volte, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni ufficiali.

Diverse condivisioni Facebook riportano una clip che pretende di mostrare un momento di gelo tra il Re di Svezia Gustavo XVI e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel video, il sovrano sembrerebbe ignorare la mano tesa dal leader ucraino, voltandosi con sdegno. In realtà, il filmato integrale mostra i due leader stringersi la mano cordialmente per ben due volte. Per chi ha fretta:. Un video virale sostiene che il Re di Svezia abbia rifiutato “platealmente” il saluto di Zelensky durante una visita in Ucraina.. La clip è stata tagliata ad arte per omettere il momento del contatto.. Il video integrale dell’incontro, avvenuto il 17 aprile 2026, documenta due diverse strette di mano tra i due capi di Stato.🔗 Leggi su Open.online Sweden's King Refused Zelensky's Handshake. Nobody Said Why. Notizie correlate Leggi anche: E a Sanremo arriva Kabir Bedi a stringere la mano a Can Yaman, i due Sandokan al festival Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano doppia della Svezia che allunga nuovamente