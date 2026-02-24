e a sanremo arriva kabir bedi a stringere la mano a can yaman i due sandokan al festival

Kabir Bedi si è incontrato con Can Yaman a Sanremo, un gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La causa è il loro ruolo di Sandokan, interpretato in due versioni diverse. I due attori si sono stretti la mano sotto gli occhi di pubblico e fotografi, dimostrando un rispetto reciproco. Bedi ha commentato con un sorriso l’occasione di condividere il palco con il collega. L’incontro ha suscitato curiosità tra gli spettatori.

C on un completo nero ricamato a borchie, e un’abbronzatura più intensa di Conti, Can Yaman si è presentato alla prima conferenza di Sanremo 2026 con tutto il suo fascino disarmante. Chiarito il caso – «che però caso non c’è mai stato», ha sottolineato – di arresto per droga in Turchia – «Nel mio paese fanno controlli a caso e, in questo caso, hanno controllato me», si è rivelato simpaticissimo e senza un’idea precisa di cosa aspettarsi per stasera (lui è il primo co-conduttore del festival). FantaSanremo 2026: la guida definitiva tra bonus, malus e i favoriti dell’Ariston X Leggi anche › Sanremo 2026, il programma delle cinque serate: debutto, duetti, finale Ma come si è preparato, se si è preparato, ora che è impegnato su un set in Spagna? «Non pensando, perché se pensavo a Sanremo mi emozionavo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime newsLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news ... tg24.sky.it

Levante arriva a Sanremo 2026: la prima foto è in pigiama ma con le scarpe di cristalloAl motto di Ciao Sanremo (con tanto di emoticon a forma di cuore), Levante ha documentato il suo arrivo nella cittadina ligure a poche ore dall'inizio del Festival. Si è lasciata immortalare a ... fanpage.it

Ospiti di questa sera Olly, Tiziano Ferro, e Gianna Pratesi. Come già noto sul palco come co-conduttore Can Yaman, che incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi - facebook.com facebook

Festival di Sanremo: stasera all'Ariston Can Yaman e Kabir Bedi. Ecco l' #ordine di #uscita dei 30 big di Francesco Fredella #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com