LIVE Italia-Svezia 3-6 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | mano doppia della Svezia che allunga nuovamente

Durante la partita tra Italia e Svezia ai Mondiali di curling femminile 2026, la squadra svedese ha ottenuto un punteggio di 6 punti mentre quella italiana si è fermata a 3. La Svezia ha consolidato la propria posizione grazie a una mano doppia, mentre l’Italia ha tentato di reagire senza successo. La partita è in corso e si può seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 Stavolta è buona la guardia laterle piazzata da Lo Deserto. 22.00 Hit-roll di Stenlund che elimina il sasso italiano e ruota verso il centro della casa. 21.59 Si ricomincia dopo la pausa di metà partita. Stenlund gioca ancora in casa in apertura di end. Lo Deserto cerca di rispondere con una guardia laterale, ma il suo colpo è troppo forte e finisce dentro la casa. SESTO END 21.53 Non può sbagliare la campionessa olimpica del doppio misto. Wranaa piazza un draw perfetto al centro e porta due punti a casa per la Svezia. 21.52 E’ singola la bocciata di Constantini. Rimane così un sasso svedese in casa e a Wranaa basta un facile draw nell’ultimo tiro per portare a due i punti delle scandinave. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano doppia della Svezia che allunga nuovamente Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 1-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre costrette alla mano singola, l’hammer torna alla Svezia Leggi anche: LIVE Svezia-Svizzera 2-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: doppia mano nulla delle elvetiche CONSTANTINI IS ON FIRE! Bocciata PAZZESCA contro gli USA | #MilanoCortina2026 Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Svezia 3 6 Mondiali curling... Temi più discussi: Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste; LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: si comincia! Primo hammer alle svedesi; Wheelchair curling, Milano Cortina 2026: l’Italia piega la Svezia e resta in corsa per le semifinali; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or. LIVE Italia-Svezia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: le gialloblu battono di misura delle buone azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 La Svezia è la favorita per vincere il girone, con la Danimarca che ha vinto 3-1 contro la Serbia. Le ... oasport.it Qualificazioni mondiali, azzurre ko 1-0 all'esordio con la SveziaInizia con una sconfitta casalinga il percorso della nazionale italiana femminile di calcio nelle qualificazioni al mondiale brasiliano del 2027. Allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria, in un match ... sport.sky.it Paralimpiadi Milano Cortina 2026, curling: Italia-Svezia 4-3 nel torneo a squadre miste Vittoria all'ultimo tiro Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-milano-cortina-2026-gare-sci-di-fondo-e-curling-romele-or facebook IL 5 marzo a Villa Nobel il primo evento dell’Associazione Culturale Italia Svezia nel segno di scienza e responsabilità x.com