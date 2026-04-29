Lo chef Paolo Cappuccio è stato condannato per discriminazione dopo aver pronunciato frasi offensive nei confronti di gruppi di persone, tra cui comunisti, persone con problematiche di alcol e droghe e individui con orientamenti sessuali diversi. La sentenza si è conclusa con una condanna e un risarcimento di 6 mila euro. La vicenda, emersa lo scorso luglio, ha suscitato numerose polemiche pubbliche.

Si conclude con una condanna per discriminazione e un risarcimento pari a 6mila euro, la vicenda che ha visto coinvolto lo chef Paolo Cappuccio che lo scorso luglio si era ritrovato al centro di furiose polemiche. Cappuccio su Facebook aveva scritto di voler selezionare uno chef, tre capi partita ed un pasticcere, da dicembre a fine marzo, per lavorare in un hotel 4 stelle di Madonna di Campiglio, in Trentino. Fino a qui tutto bene. Poi la parte che ha portato lo chef in tribunale, nel messaggio c’era scritto che dalla selezione erano esclusi “comunistifancazzisti” o “persone con problematiche di alcol droghe o orientamento sessuale”. Il testo, che era stato poi rimosso dai social, è stato definito discriminatorio dal Tribunale di Trento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “No a comunisti/fancazzisti” o a “persone con problematiche di alcol droghe o orientamento sessuale”, chef Paolo Cappuccio condannato per discriminazione

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