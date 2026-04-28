Non voglio comunisti e gay in cucina lo chef Paolo Cappuccio condannato per discriminazione
Lo chef Paolo Cappuccio è stato condannato dal Tribunale di Trento in relazione a un annuncio di lavoro pubblicato nel luglio 2025 su Facebook. L’annuncio conteneva espressioni considerate discriminatorie, in particolare riferimenti a non voler assumere persone di orientamenti politici o sessuali specifici. La sentenza si basa sulla valutazione che le parole usate dall’imputato costituiscano un atto di discriminazione nei confronti di potenziali candidati.
Lo chef Paolo Cappuccio è stato condannato dal Tribunale di Trento per quell'annuncio di lavoro pubblicato nel luglio 2025 su Facebook, ritenuto appunto discriminatorio. Il giudice ha riconosciuto la violazione dei principi di uguaglianza, con risarcimento alla Cgil che l'ha definita una "sentenza storica".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Cerco cuochi, no comunisti né gay": condannato per discriminazione lo chef Paolo Cappuccio
Non vuole comunisti e gay in cucina, chef condannatoTRENTO, 28 APR – Niente comunisti, meglio se non propensi alle rivendicazioni sindacali e senza problemi di orientamento sessuale.
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: Non vuole comunisti e gay in cucina. Condannato per discriminazione; Non vuole comunisti e gay in cucina, chef condannato per discriminazione.
Non voglio comunisti e gay in cucina, lo chef Paolo Cappuccio condannato per discriminazioneLo chef Paolo Cappuccio è stato condannato dal Tribunale di Trento per quell'annuncio di lavoro pubblicato nel luglio 2025 su Facebook, ritenuto appunto ... fanpage.it
Condannato per discriminazione lo chef che non voleva dipendenti gay o comunistiNei suoi annunci di lavoro chiedeva candidati eterosessuali di destra o di estremissima destra. Il tribunale lo ha condannato per discriminazione. Il protagonista della spiacevole vicenda è lo chef Pa ... gayburg.com
«Niente gay e comunisti al lavoro nel mio locale», lo chef Paolo Cappuccio condannato per discriminazione x.com
"Sono esclusi comunisti/fancazzisti. Master chef del c*** e affini. Persone con problematiche di orientamento sessuale". È stato condannato per discriminazione lo chef Paolo Cappuccio, che lo scorso luglio aveva postato su Facebook un annuncio di lavoro ch - facebook.com facebook