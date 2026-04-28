Cerco cuochi no comunisti né gay | condannato per discriminazione lo chef Paolo Cappuccio

Lo scorso luglio, un noto chef ha pubblicato un annuncio di lavoro in cui chiedeva esclusivamente candidati uomini, senza preferenze per orientamenti politici o sessuali. La richiesta è stata giudicata discriminatoria da un tribunale, che ha condannato il cuoco per aver violato le leggi contro la discriminazione. La sentenza si basa su elementi che dimostrano come l'annuncio fosse rivolto a un pubblico specifico, escludendo categorie protette.

"Sono esclusi comunistifancazzisti. Master chef del c*** e affini. Persone con problematiche di orientamento sessuale". È stato condannato per discriminazione lo chef Paolo Cappuccio, che lo scorso luglio aveva postato su Facebook un annuncio di lavoro che aveva sollevato un polverone di critiche perché omofobo. Il cuoco, in alcune interviste successive, aveva ribadito chiaramente la sua posizione e i prerequisiti per entrare a far parte della sua "brigata" nella cucina di un importante hotel in Val di Fassa. Cappuccio dovrà risarcire la Cgil del Trentino con la cifra di 6mila euro, oltre che pagare le spese legali e pubblicare la sentenza su un quotidiano nazionale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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