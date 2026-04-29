Nigel Mansell attacca la F1 | I sorpassi sono finti e decisi al computer

La stagione 2026 di Formula 1 ha inizio con crescenti polemiche, dopo che un ex pilota ha criticato duramente il sistema di sorpasso. Secondo lui, molte manovre vengono decise al computer, riducendo la spontaneità delle gare. Questa dichiarazione ha acceso un dibattito tra appassionati e addetti ai lavori, mentre le nuove regole e le tecnologie introdotte sono al centro di discussioni riguardo alla loro influenza sulla competizione.

La stagione 2026 di F1 si è aperta sotto il segno dell’incertezza e delle polemiche. Le nuove normative tecniche – tra power unit dal bilanciamento discusso tra componente elettrica ed endotermica, aerodinamica attiva e sistemi di gestione energetica sempre più sofisticati – stanno ridisegnando il volto della categoria, ma non senza suscitare forti perplessità tra piloti ed ex protagonisti del Circus. Tra le voci più critiche spicca quella di Nigel Mansell, campione del mondo 1992, che non ha nascosto la propria preoccupazione per la direzione intrapresa dalla F1 moderna. Il britannico ha puntato il dito contro un’eccessiva dipendenza dalla tecnologia, invocando un ritorno a un maggiore protagonismo umano al volante.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nigel Mansell attacca la F1: “I sorpassi sono finti e decisi al computer” Notizie correlate Leggi anche: Nigel Mansell: “Tutti vogliono che Kimi Antonelli vinca il titolo di F1 contro George Russell.” Leggi anche: Moglie danneggiata dal “vaccino” Covid, Nigel Mansell vende tutti i suoi cimeli Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sono solo passeggeri: l’urlo di Nigel Mansell scuote la F1, ecco cosa sta succedendo; Ayrton Senna scrocca un passaggio a Nigel Mansell; Sorpassi falsi: Mansell accusa la F1 moderna di ingannare i tifosi; F1 | Nigel Mansell odia il 2026: Un regolamento fatto per i computer. Nigel Mansell attacca la F1: I sorpassi sono finti e decisi al computerLa stagione 2026 di F1 si è aperta sotto il segno dell’incertezza e delle polemiche. Le nuove normative tecniche – tra power unit dal bilanciamento ... oasport.it Formula 1 2026, il grido di Nigel Mansell: 'Lasciate guidare i piloti!'La Formula 1 2026 non convince una leggenda dello sport, il grido di Nigel Mansell:'Lasciate guidare i piloti!' ... auto.everyeye.it Nigel Mansell bolla i sorpassi visti finora come "falsi" e replica al confronto fatto da Domenicali tra gestione energetica e gestione della benzina nell'era turbo - facebook.com facebook