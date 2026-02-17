Moglie danneggiata dal vaccino Covid Nigel Mansell vende tutti i suoi cimeli

Nigel Mansell ha annunciato di aver venduto tutti i suoi cimeli dopo aver accusato il vaccino anti-Covid di aver danneggiato sua moglie. L’ex pilota di Formula 1 ha definito “criminale” l’obbligo di vaccinarsi, sostenendo che molti hanno avuto gravi effetti collaterali. Mansell ha spiegato che sua moglie ha avuto complicazioni dopo aver ricevuto il vaccino, portandolo a prendere questa decisione drastica. Secondo lui, i rischi associati ai vaccini sono stati sottovalutati e hanno causato problemi a tante persone.

Nigel Mansell, campione del mondo di Formula 1 del 1992, ha raccolto oltre 82.000 sterline per beneficenza dopo aver messo all'asta una vita di cimeli, tra cui una replica autografata del casco della sua stagione da campione e un casco Ferrari regalatogli da Lewis Hamilton. Contemporaneamente, la moglie di Mansell, Roseanne, ha avuto complicazioni di salute attribuite a un richiamo del vaccino contro il Covid, che hanno richiesto un intervento chirurgico importante. Mansell ha definito "criminale" l'obbligo di vaccinarsi in questo Paese. "È stata una tragedia legata al Covid; il richiamo, come è successo a molte persone, ha causato problemi a una delle valvole cardiache", ha dichiarato Mansell al The Observer la scorsa settimana.