Niente più video rubati in aereo | British Airways vieta riprese senza consenso

British Airways ha annunciato un nuovo divieto riguardante le riprese all’interno dei propri aerei. Da ora in poi, i passeggeri e l’equipaggio non potranno effettuare foto, video o streaming in diretta senza il consenso delle persone coinvolte. La decisione si applica a tutte le fasi del volo e mira a prevenire la diffusione di contenuti senza autorizzazione. La compagnia ha specificato che questa misura riguarda sia le riprese interne che quelle esterne all’aereo.

Girare video in aereo, magari per un contenuto social, potrebbe costare caro. British Airways ha deciso di mettere un freno esplicito a foto, riprese e dirette streaming durante i voli, introducendo un divieto: passeggeri ed equipaggio non possono essere filmati senza il loro consenso. La stretta arriva con l’aggiornamento delle condizioni generali di trasporto, segnalato anche dal sito specializzato Paddle Your Own Kanoo, che inserisce questo comportamento tra quelli ritenuti non accettabili a bordo. Le conseguenze, in caso di violazione, possono andare dall’intervento dell’equipaggio fino a misure più drastiche, come l’annullamento del biglietto o il divieto di prenotare futuri voli con la compagnia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Niente più video “rubati” in aereo: British Airways vieta riprese senza consenso The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate “Mi state buttando fuori dall’aereo perché ho ascoltato un video senza auricolari al 50% del volume?”: caos sull’aereo, passeggera viene fatta scendereSu un volo American Airlines diretto a Tampa, la partenza è stata ritardata da una scena che in pochi minuti è finita sui social. Leggi anche: Video intimo diffuso senza consenso. Lodigiana a processo per revenge porn